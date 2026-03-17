千葉・佐倉市で2日、高速道路に自転車が侵入し、目撃者が誘導灯で誘導する騒ぎがあった。乗っていたのは土地勘のない外国人で、誤って高速内に入ってしまったと話したという。福井市でも7日、車が歩道を走行し、歩行者とすれ違う危険な場面がカメラに捉えられている。高速道路に迷い込んだ外国人「ソーリー」と謝罪2日午後5時頃、千葉・佐倉市の高速道路でカメラが捉えたのは、高速道路にいるはずのない自転車だ。目撃者は思わず「