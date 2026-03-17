演出家でタレントのテリー伊藤（76）が、16日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。妻について語った。この日は旧知の女優泉ピン子とトーク。「テリーさんは一人でしょ？住んでるの」と近況を聞かれると、「いや、僕は奥さんいますよ」と説明。ピン子が「え？結婚してるの！？私ずーっと独身だと思ってた。変わってる人だと思ってた」と驚くと、伊藤は「変わってないですよ。ただし、僕はカミさんに全く頭