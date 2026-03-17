犬が久しぶりに会った人にみせる行動3つ 1.においを念入りに嗅ぐ 犬が久しぶりに会った人に対して、念入りににおいを嗅ぐ行動をすることがあります。 犬にとってにおいは大切な“情報源”のため、「なんとなく知っているけど誰だっけ？」と思ったときにじっくりにおいを嗅いで確認します。 特に前に会ったときとは見た目が変わっていたり声を聞いていなかったりして、ほかの情報で判断がつかないときには特に念入りににおい