広大な「けいはんな」の超便利バス「直通バスがピンチです！」「現在廃止が検討されており、存続のためには、今より多くの方にご利用いただくことが必要です」【▶】直通バスがピンチです！動画を見る京都府最南部に位置する精華町が2026年3月13日、「直通バスがピンチです！」と題した動画を公式Youtubeチャンネルにて公開。公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構も同様のお知らせをウェブサイトで公開して窮状を訴え