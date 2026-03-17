瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎ以降も日差しがよく届くでしょう。空気の乾燥した状態が続いているため、火の取り扱いに注意してください。日中の最高気温は岡山で17度、津山と高松で16度の予想です。16日と同じくらいかやや高い気温になります。 18日は低気圧や前線の影響で雲が広がり、昼過ぎから雨が降るでしょう。朝の最低気温は岡山で4度、津山で1度、高松で5度の見込みです。日中の最高気温は岡