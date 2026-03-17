全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、愛知県・尼ケ坂のうどん店『森田屋』です。創業137年！名古屋最古のうどん店1888年創業の名古屋で最も古いうどん店。昭和の頃には食堂として営業し、中華そばや洋食メニューも用意していたという。その名残が信州産SPF豚を上質のラードで揚げた「とんかつ」だ。かれー煮込みうどん（とんかつトッピング）1900円『森田屋』かれー煮込みう