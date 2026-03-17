マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が大逆転への意気込みを語った。16日、イギリス紙『ガーディアン』がコメントを伝えている。3シーズンぶりのチャンピオンズリーグ（CL）制覇を目指すマンチェスター・シティは、リーグフェーズを5勝1分2敗の8位で終えてノックアウトフェーズへストレートイン。ベスト8進出をかけたラウンド16は過去5シーズン連続で顔を合わせており、リーグフェーズ第6節でも対戦