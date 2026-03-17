いちごの豊富な栄養成分が集中している部分があるそうです。いちごはヘタがついている茎から栄養が送られて実が大きくなります。送られた栄養はヘタの真下から周辺に集中し、そこから全体に回っていくので、一番栄養がある場所はヘタの真下と周辺の部分ということになります。ヘタの部分は酸味があるので、包丁などで切り落とす方もいますが、それではせっかくの栄養分を捨ててしまうことになるのでNG。ヘタを取る際には軽く洗っ