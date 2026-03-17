札幌市豊平区の路上で、７０代の女性が手提げバッグを奪われる強盗致傷事件がありました。警察が逃げた人物の行方を追っています。事件があったのは札幌市豊平区豊平３条５丁目です。３月１６日午後１０時半ごろ、路上を歩いていた７０代の女性が、後ろから来た人物に現金数百円が入った手提げバッグをひったくられました。女性はバッグを奪われた際に前の方に転倒し、顔にけがをして病院に搬送されましたが、命に別条はありません