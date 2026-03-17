右膝を負傷した鈴木誠也にファンも心配の声を上げている(C)Getty Imagesカブスの鈴木誠也が現地時間3月16日、チームのキャンプ地であるアリゾナ州メサに再合流した。【動画】二盗を試みた際に…鈴木誠也の負傷シーンを見る米メディア『The Athletic』のパトリック・ムーニー記者は自身のXで、鈴木誠也について「医師の診察を受けた後、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でのプレー中に負った右膝の負傷の程度を確認す