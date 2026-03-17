日本戦後にSNSでエキサイトしたアクーニャJr.の放った言葉は波紋を呼んだ(C)Getty Images「俺たちは寿司を食ったぜ！ 全員で寿司を食ったんだ！ で、奴ら（アンチ）はどこだ。どこにいるんだよ」ロナルド・アクーニャJr.の叫びは、王者から勝利に興奮した感情を爆発させるようでもあった。【動画】日本撃破に大興奮！試合後のロッカーでアクーニャJr.が叫んだ「寿司を食らったぞ」現地時間3月14日に行われたワールド・ベース