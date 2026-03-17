アスクルは3月13日から、事業所向け（BtoB）通販サービス「ASKUL」「ソロエルアリーナ」、および一般消費者向け（BtoC）通販サービス「LOHACO」（ロハコ）において、無糖・無果汁タイプの「フレーバーウォーター おもてなしの香る水」（6種）を発売する。近年、健康志向の高まりを背景に、飲料分野では甘さを控えた無糖タイプの需要が拡大している。アスクルにおいても、接客時の提供を想定した飲み切りサイズの無糖RTD（Ready to