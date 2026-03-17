All About ニュース編集部は2月13日、全国10〜70代の300人を対象に、「推理ドラマ」に関するアンケート調査を実施。今回はその中から、「俳優の演技が良かったと思う推理ドラマ」のランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】2位：金田一少年の事件簿／80票2位には、『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）がランクイン。高校生探偵の金田一一（はじめ）が数々の殺人事件解決に挑むこのドラマは、1995年に第1シリ