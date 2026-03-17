果汁ではなく、果皮。その一点にこだわり抜いたサワーが、ビールユーザーの新たな選択肢として存在感を高めている。サントリー株式会社は3月16日、“果皮でつくったサワー”「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」の商品説明会＆新TV-CM発表会を開催。ブランドメッセンジャーを務める大泉洋さん、斎藤工さん、池松壮亮さんも登壇し、果皮の魅力と新商品の情報を発信した。○ビールユーザーの新たな選択肢として定着初めに、サントリー株式会社 マーケ