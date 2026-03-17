鈴木は盗塁で右ひざを負傷した(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した鈴木誠也の状態が心配されている。【動画】二盗を試みた際に…鈴木誠也の負傷シーンを見る鈴木は現地3月14日に行われたベネズエラとの準々決勝で右ひざを負傷。途中交代となり、そのまま試合は終了していた。前回大会は故障で合流できなかった鈴木は今大会、同級生の大谷翔平とのタッグも注目された。東京ドームで行われ