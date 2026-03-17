「明治おいしいミルク紅茶 450ml／200ml」明治は、牛乳市場トップシェア（インテージ SRI＋（SM・CVS・Dg・HC）2024年4月〜2025年3月度販売金額）である明治おいしいブランドから、「明治おいしい牛乳」に使われるこだわりの生乳をふんだんに使用した「明治おいしいミルク紅茶 450ml」を3月31日から、「同 200ml」を4月21日から発売する。明治おいしいブランドから、“ミルクをおいしく・たのしく飲む”ために開発された乳飲料「明