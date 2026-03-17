マルチタレントの阿波みなみさんは3月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。ポスターを使った報告動画を披露しました。【動画】阿波みなみの「報告」の内容とは？「ネタに賭ける精神パネェっすね」阿波さんは「ご報告です」とつづり、1本の動画を投稿。青髪ショートカットの髪形でグレーのパーカーとカーゴパンツというラフな姿で立つ阿波さんが映っています。するとスタッフがポスターを持って現れました。1、2枚目はスロット台の「