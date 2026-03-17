サンゲツは、今年度から順次、スウェーデンの床材メーカーであるBOLON（ボロン）製品の日本国内での取り扱いを開始する。同社は、壁装材や床材、ファブリックなどのインテリア商品の企画開発・販売を基盤としながら、空間デザイン・施工へと事業領域を拡大し、新たな価値提供を目指している。世界のハイエンド市場で高いブランド力を誇るボロン製品を床材ラインアップに加えることで、より付加価値の高い空間創造を目指す。1949年