デサントジャパンが展開するスイミングをコアとする「アリーナ」ブランドは、フランス・パリ発のブランド「agnes b.（アニエスベー）」とのコラボレーションアイテムの新作を「アリーナ」直営店4店舗および同社公式通販「DESCENTE STORE オンライン」、「アニエスベー」ショップと公式オンラインストアなどで、3月13日から発売する。「アニエスベー」と「アリーナ」は同じフランスを発祥とするブランドとして2020年から“スポーツ