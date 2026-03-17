ご近所ワークは、運営する「ご近所ワーク」の登録ワーカー417名を対象に「2026年春・働き方に関する意識調査」を2026年3月12日に発表した。本調査は、2026年2月26日〜3月3日の期間、インターネット調査にて行われた。調査によると、新年度に合わせて働き方の見直しを予定・検討している層は約60%にのぼった。特に「小1の壁」「小4の壁」に直面する層において、仕事の調整や働き方の変更が課題となっており、自宅の近くで自分の都合