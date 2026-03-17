マニュライフ生命は、入院・手術・通院などの給付金請求手続きを、スマートフォン（以下、スマホ）または公式ウェブサイトから申請できるサービス「給付金らくらく請求」を、3月13日からアップグレードした。AIを活用した新機能の追加と、より直感的で使いやすいユーザーインターフェース（UI）の刷新によって、必要書類のアップロードから申請完了までの手続きを、オンラインでより速く、スムーズに行えるようになる。同社は生命