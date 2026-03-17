昨年、シリーズ25周年を迎えた懐かしのTVアニメ『おジャ魔女どれみ』が、このほど、ガシャポンのめじるしアクセサリーに登場。魔法を発動したり、お着換えするポロンやタップなど、かわいいアイテムが満載です!ガシャポン「おジャ魔女どれみ めじるしアクセサリー ポロンタップver. 1」こちらが、ガシャポン「おジャ魔女どれみ めじるしアクセサリー ポロンタップver. 1」です。ラインアップは、「ペペルトポロン」「ピコットポロ