春の不調の代表格である花粉症は、日本人の2人に1人以上（2025年3月25日ウェザーニュース発表「花粉症調査2025」から）が抱える“国民的課題”ともいわれる。今年は、スギ花粉の飛散量が例年以上になるとの予測（2026年1月14日ウェザーニュース発表「第三回花粉飛散予想」から）もあり、例年にも増してシーズン序盤からの体調管理が重要になる。日照時間が減少する冬は、さまざまな栄養の不足が懸念される季節。東京慈恵会医科大学