GNヒアリングジャパンは、若手社員300名(20-35歳)とベテラン社員300名(60-75歳)を対象に行った「職場における世代間の会話実態調査」の結果を2026年3月12日に発表した。本調査は、2026年1月19日〜20日の期間、インターネット調査にて実施されたもの。○若手社員の約6割が「ベテラン社員と話したい」と回答上司・先輩との会話意向 仕事の進め方職場の60歳以降の上司・先輩との会話意向について聞いたところ、仕事の進め方・考え方に