1965年創業の土屋鞄製造所（以下、土屋鞄）は、小学校の卒業シーズンを踏まえ、2019年から展開するランドセルブランド「grirose（グリローズ）」のランドセルリメイクサービスを3月13日に開始した。ミニチュアランドセル、ミラーセットの2製品、オプション2製品を展開している。また、「土屋鞄のランドセル」の今年度分のリメイクも同日から受付を開始した。2019年にgriroseが誕生して最初にランドセルを使用した子どもが、今年3月