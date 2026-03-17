イオンは3月15日（店舗やエリアによって発売日が異なる場合がある）、「イオン」「イオンスタイル」と「イオンスタイルオンライン」において、イオンのプライベートブランド「HOME COORDY」（以下、ホームコーディ）から、カーテンのすき間から漏れる光・熱・音の悩みを解消する「ホームコーディ 遮光1級・遮熱・遮音・すき間対策 4枚組カーテン」を発売した。春を迎え、進学や就職によって新たな生活を始める人にとっての必需品で