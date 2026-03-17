ナレッジアートは、現在投資を行っている全国の男女300名を対象に「新NISAの利用実態と投資意識に関するアンケート調査」を2026年3月12日に発表した。本調査は、2026年3月10日〜11日の期間、インターネット調査にて行われた。「新NISAの利用実態と投資意識」に関するアンケート調査○新NISAの利用率は8割超、投資家の間に広く浸透新NISAの利用状況「新NISAを利用しているか」と質問したところ、「現在利用している」は81.0%になっ