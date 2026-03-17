沖縄県名護市辺野古沖で平和学習中の船が転覆した事故で、同志社国際中学・高校の西田喜久夫校長らが17日、京都府京田辺市の同校で記者会見し「2年生1人が不慮の事故により亡くなったこと、心よりおわび申し上げる」と謝罪した。