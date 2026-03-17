沖縄県・辺野古沖で転覆した2隻について、海上運送法に基づく事業登録がされていなかったことが17日、内閣府沖縄総合事務局への取材で分かった。運航団体は16日、平和学習での乗船はボランティアのため登録していなかったと説明した。