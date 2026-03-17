俳優の小泉孝太郎（47）が17日、阪急西宮ガーデンズ（兵庫県西宮市）で行われた『阪急西宮ガーデンズ 春のお花見会』イベントに登場した。【全身ショット】華やかですてき…！着物姿で登場した小泉孝太郎「春のお花見」をイメージしたステージに、小泉が着物姿で現れ、「去年は（この場所に）確か相武紗季ちゃんが…。プレッシャーが正直ありました。中年の僕でいいんだろうか」と笑いをさらいながら、来場者を楽しませた。