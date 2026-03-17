アメリカのトランプ大統領は16日、ホルムズ海峡の安全を確保するため日本を含む各国を名指しして改めて支援を要請しました。トランプ氏は思うように各国の協力が得られない事に不満をあらわにし、「協力すべきだ」と迫りました。トランプ大統領「日本は95％、中国は91％、そして韓国を初め多くの国が石油やエネルギーの膨大な割合をホルムズ海峡から得ている。彼らは感謝するだけでなく協力すべきだ」トランプ大統領はさらに「彼ら