イー・コミュニケーションズは、大企業(従業員数1,000名以上)の人事・人材開発担当者110名を対象に「【2026年版】大企業の新入社員研修に関する実態調査」を実施した。本調査は、2026年2月18日から同年2月19日の期間、インターネット調査(リサピー)にて行われた。【2026年版】大企業の新入社員研修に関する実態調査調査によると、大企業の人事担当者の約7割が、過去3年以内の新入社員の離職理由として「研修・教育体制への不満」が