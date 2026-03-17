あさくまは3月27日、ステーキ食べ放題「匠肉祭り」をステーキのあさくま安城店(愛知県安城市)、川越店(埼玉県川越市)の2店舗で開催する。ステーキ食べ放題「匠肉祭り」同イベントでは、厚切りサーロインステーキをはじめ、さまざまなステーキ肉を食べ放題で提供する。焼きたての肉をスタッフが店内を回りながら各テーブルへ届ける。ステーキ食べ放題「匠肉祭り」ステーキのラインナップは、サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボ