箱の男この記事の画像を見るごく普通の住宅街の一軒家の一室で、箱に入った男の死体が発見される。そのニュース映像を、深刻な面持ちで眺める女性・由美子。『箱の男』（都会/白泉社）は、そんなミステリアスな情景から幕が開ける。■箱の中で暮らす“父親”と暮らす少女の日常生活私のパパは箱の中に住んでいる――「私の家族は普通じゃないの？」家族の闇を見つめたサイコサスペンス『箱の男』【書評】冒頭から遡ること13年