ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のベネズエラ代表が現地時間16日、準決勝でイタリア代表と対戦。7回表に3者連続タイムリーが飛び出し、4対2と試合をひっくり返した。初の決勝進出を目指すベネズエラは序盤に2点先制を許すも、4回表に4番エウヘニオ・スアレスが反撃開始の2号ソロ。イタリアのエース右腕ノラが投じた外角ボールゾーンのナックルカーブを鋭く振り抜き、左翼スタンドに運んだ。そして7回表、2番手右