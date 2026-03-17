【SEKIRO: NO DEFEAT】 2026年 全国公開予定 映画「SEKIRO: NO DEFEAT」の2026年全国公開が決定した。 本作は、フロム・ソフトウェアのゲーム「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」を原作とした全編手描きによる2Dアニメーション映画。アニメーション制作はTVアニメ「地獄楽」や「キングダム」第6シリーズのオープニングを手掛けてきたQzil.laが担当している。