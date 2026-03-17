アビラの97.9マイルが球審に直撃■イタリア ー ベネズエラ（日本時間17日・マイアミ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝、イタリア-ベネズエラが16日（日本時間17日）にローンデポ・パークで行われた。5回のイタリアの攻撃中には、球審の顔面に剛速球が直撃する珍しい場面が発生。審判カメラが捉えた瞬間にファンも身震いしている。イタリアが2-1リードして迎えた5回だった。1死走者なし、2番・バーティの打席