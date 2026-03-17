4回にスアレスが反撃のソロ…7回2死から適時打3本で逆転■イタリア ー ベネズエラ（日本時間17日・マイアミ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝、イタリア-ベネズエラが16日（日本時間17日）に行われた。ベネズエラ代表は6回までソロの1得点のみだったが、7回に打線が繋がった。2死から試合をひっくり返し、ローンデポ・パークは大興奮となった。準々決勝で野球日本代表「侍ジャパン」を下したベネズエラ代表だ