アイピーフォーは、「ポムポムプリンぼくの一日♪クリアチャーム」(1回300円、全7種)を2026年3月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。ポムポムプリンぼくの一日♪クリアチャーム2026年で30周年を迎えたサンリオのキャラクター「ポムポムプリン」から、30周年記念デザインのクリアアクリルチャームがカプセルトイに登場する。ポムポムプリンが“チームプリン”のお友だちとなかよく過ごす愛しい一日がデザ