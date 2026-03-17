【モデルプレス＝2026/03/17】女優の筧美和子が3月16日、自身のInstagramを更新。3パターンのマタニティコーディネートを公開した。【写真】妊娠中の32歳女優「大きくなりましたね」ふっくらお腹際立つ最新ショット◆筧美和子、マタニティファッション披露筧は「ぽんぽこりんstyle」とコメントし、3パターンのコーディネートを公開。白の長袖トップスにショート丈のベストを重ね、ブラウンのスカートとタイツを着用したスタイル、