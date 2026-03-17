BLACKPINKのジスと俳優ソ・イングクが主演を務めるNetflix新シリーズ『マンスリー彼氏』が急速にヒットしている中、中国国内での“違法視聴”の疑いが再び浮き彫りとなった。中国ではNetflixの公式サービスが提供されていないにもかかわらず、現地の大手レビューサイトには大量の星評価や感想が投稿されており、物議を醸している。【関連】中国、韓国発Netflix作品を違法視聴中国最大級のレビューサイト「豆瓣（Douban）」には、ド