【モデルプレス＝2026/03/17】女優の上白石萌歌が3月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。現場への差し入れを披露し、話題を呼んでいる。【写真】 26歳美人女優「現場が幸せになる」出演舞台への差し入れ◆上白石萌歌、お気に入りドーナツを差し入れ上白石は「だいすきなハリッツのドーナツを大地の子のみんなへ。わたしはクリームチーズ派です！ありがとうございます」と出演している舞台「大地の子」への差し入れを公開。