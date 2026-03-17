亀梨和也が主演を務める日本版『ストーブリーグ』が、韓国の地上波で放送されることになった。日本で制作されたドラマが韓国のSBSで放送されるのは異例で、日韓ドラマファンの関心を集めている。【写真】『ストーブリーグ』出演俳優、突然この世を去る3月17日、制作会社スタジオSは「『ストーブリーグ』を原作とした日本リメイクドラマが、29日にSBSで初放送される」と明らかにした。日本では3月28日にLeminoとWOWOWで配信される。