【モデルプレス＝2026/03/17】韓国俳優のイ・ジェフンが、主演を務めるドラマ「復讐代行人3〜模範タクシー〜」（全16話／Leminoにて配信中）の全話配信を記念して東京都内を走行したオリジナルタクシーに乗車した。【写真】日本のタクシーに乗車する人気韓国俳優◆イ・ジェフン「復讐代行人3」オリジナルタクシーに乗車2026年1月19日から2月1日の2週間、「復讐代行人3〜模範タクシー〜」のドラマオリジナルタクシー計100台が、東京