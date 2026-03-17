SEVENTEENのドギョム×スングァンの初単独ツアーが、完売ラッシュを起こしている。3月17日、PLEDISエンターテインメントによると、ユニット公演「DxS [Serenade] ON STAGE - INCHEON」のチケットが、前日のファンクラブ先行予約の開始直後に即完売を記録した。【写真】「日本で…」スングァン、CARATとの遭遇エピソード本公演は来月17日から19日までの3日間、仁川（インチョン）のインスパイア・アリーナで開催される。「DxS [Sere