入学や入社で環境が変わり、関西人の男性と初めて出会う人は要注意です。テレビで見ただけの関西人のイメージを押しつけると、嫌な印象を持たれてしまうことも。そこで今回は、『スゴレン』の男性読者に行ったアンケートを参考にして、「『関西出身の男性』をイラッとさせる接し方９パターン」をご紹介いたします。【１】必ずオチのある会話を期待される「話しにくいわ！」（２０代男性）など、面倒くさい女だと思われるので会話に