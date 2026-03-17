時間がなくて会えないときほど、彼女とLINEでやりとりする回数が増えるもの。とはいえ、忙しさにかまけて雑な対応をすると、「愛がない！」などとひんしゅくを買いかねないので、油断は禁物かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「言い訳無用！彼女に『手抜き認定』されてしまうLINE」をご紹介します。【１】なんのアクションも起こさず、メッセージを未読のまま放置する「以前ならズボ