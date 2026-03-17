あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「花より男子」の略語は？「花より男子」の略語はなんでしょうか？ヒントは、略すと漢字2文字になります。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「花男」でした！花男とは、累計6100万部突破を誇る伝説的コミック『花より男子』の略称であり、愛称です。