百科事典出版社のブリタニカ百科事典とその子会社であるメリアム・ウェブスターが、自社の著作物を無断でAIの学習に利用されたとしてOpenAIを訴えたことが分かりました。BRITTANICA OPENAI LAWSUIT complaint.pdf(PDFファイル)https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/klpylzoekvg/BRITTANICA%20OPENAI%20LAWSUIT%20complaint.pdfEncyclopedia Britannica and Merriam-Webster sue OpenAIhttps://thenextweb.com/news/bri