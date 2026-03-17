佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の17日の天気をお伝えします。「さくら前線スタート！」 青空を背景に可憐な花を咲かせたソメイヨシノ。16日午前に高知県と岐阜県、午後には山梨県で桜の開花が発表されました。高知県は3年連続で全国最速での開花です。ことしもついにスタートした桜前線。この先は全国的に気温が高い日が多く、一斉に春めいていきそうです。ウェザーマップの予想では、福岡で